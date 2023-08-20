10 класс
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Онлайн-занятия с репетиторами по английскому ЕГЭ 10 класс
Онлайн-занятия с репетиторами по английскому языку позволяет вам освоить данный предмет без затрат времени на дорогу и в комфортной для вас обстановке. Вы можете...
Онлайн-занятия с репетиторами по ЕГЭ русскому языку 10 класс
Благодаря онлайн-занятиям по русскому языку с репетиторам ваш ребенок сможет оформить этот предмет за максимально короткий период времени, не выходя из дома. А занятия...
Курсы по ЕГЭ математике для 10 класса
Онлайн-занятия с репетитором по математике позволяет вам самостоятельно выбрать преподавателя и учиться у профессионалов. Программа обучения подбирается строго индивидуально.
Курс по литературе для 10 класса (базовый уровень)
Базовый курс по литературе для учащихся десятых классов предоставляет возможность изучать данную разновидность школьных предметов в комфортной обстановке. А самое главное делать это в...
Курс по английскому языку для 10 класса (базовый уровень)
Если нужно подтянуть знание английского языка по программе 10-го класса – выручат онлайн-курсы Foxford. Данный формат занятий подходит всем, кто не готов посещать репетитора...
Подготовка к ЕГЭ. Химия неметаллов и их соединений
Вы мечтаете успешно сдать ЕГЭ по химии? С результатом от 80-90 баллов? Это реально с полезным онлайн-курсом на портале Foxford. Опытные репетиторы помогут пройти...
Курс по географии для 10 класса (базовый уровень)
Базовый курс географии для учащихся десятых классов позволяет понять даже самые сложные темы благодаря огромному опыту преподавателя. Таким образом вы сможете существенным образом увеличить...
Курс по русскому языку для 10 класса (базовый уровень)
Успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и любые контрольные в 10 классе – это реально после онлайн-курса с репетитором. Удобные занятия помогут быстро и...
Мини-курс микробиологии для учащихся
Успешно сдать ЕГЭ по биологии с результатом от 80 баллов – это гарантия поступления в профильные вузы. Помочь достичь успеха в изучении программы может...
Курс по химии для 10 класса (базовый уровень)
Специальный онлайн-курс в формате домашнего обучения – «скорая помощь» для всех, кто столкнулся со сложностями при изучении химии. Вся программа по химии за 10...
Курс по английскому языку Upper-Intermediate
Подготовьтесь к тесту по истории за 3,5 месяца, освоив навигацию по датам, чтение карт и сравнение исторических событий. У вас будет доступ к онлайн-классам,...
Курс по физике для 10 класса (базовый уровень)
Если требуется быстро и качественно повторить курс физики за 10 класс – выручит специальный онлайн-курс. Опытные репетиторы увлекательно и детально разбирают каждую тему в...
Курс подготовки к ЕГЭ по химии для 10 класса
Этот курс призван помочь ученикам 10 класса приступить к процессу подготовки к сдаче ЕГЭ. Он предполагает изучение актуального материала, освоение базовых знаний, решение заданий...
Курс подготовки к ЕГЭ по обществознанию для 10 класса
Чтобы получить высокие баллы на ЕГЭ по обществознанию, необходимо ответственно подойти к процессу подготовки. Сделать это можно, пройдя данный курс, который был разработан в...
Курс подготовки к ЕГЭ по информатике для 10 класса
Этот курс подходит всем, пройти его могут ученики, которые еще не приступили к подготовке к экзамену и те, кто уже начал это делать. Курс...
Курс подготовки к ЕГЭ по биологии для 10 класса
Данный курс является оптимальным вариантом для тех, кто хочет заранее начать подготовку к экзамену и сдать его, получив максимально высокий балл. Ученики 10 класса,...
Курс подготовки к ЕГЭ по истории, 10 класс
Высокие баллы на ЕГЭ по истории – это результат планомерно и грамотно продуманной подготовки, которую лучше начинать вместе с опытным преподавателем. Именно для этой...
Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку для 10 класса
Прохождение этого курса может быть полезным для всех учеников, так как русский язык является базовым предметом, обязательным для сдачи на ЕГЭ. Это отличное решение...
Курс по биологии для 10-11 классов (базовый уровень)
Понимание основ анатомии – важный момент в подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ. Полезный авторский онлайн-курс в школе Foxford гарантированно научит всех учеников разбираться...
Курс подготовки к базовому ЕГЭ-2023 по математике
Курс подготовки к ЕГЭ-2024 по базовой математике – это отличное решение для тех учеников, которые хотят без проблем сдать такой сложный предмет как математика...
Грамматика английского языка продвинутого уровня
Качественное или результативное изучение английского языка найти не просто. Но мы готовы предложить уникально информативный и легко осваиваемый курс грамматики продвинутого уровня, включающий в...
Военная история в рамках Отечественной истории: с Древней Руси до ХХ века
Подготовьтесь к тесту по мини-курсу Военная история в рамках Отечественной истории: с Древней Руси до ХХ века. Курс из 12 занятий разработан для старшеклассников,...
Красота в чертежах (мини-курс по геометрии для 8-11 классов)
Подготовьтесь к тесту по Курсу Видео-учебник. Красота в чертежах (мини-курс по геометрии для 8-11 классов). Мини-курс из 5 занятий разработан для старшеклассников, которые интересуются...
Мини-курс по органической химии
Органическая химия нужна и важна в жизни каждого современного человека, вне зависимости будет он в дальнейшем углублять ее изучение или нет. И именно школьная...
Развиваем произношение английского языка
Подготовьтесь к тесту по Курсу PROnunciation: Развиваем произношение английского языка 7 класс, 30 занятий курса позволят семиклассникам полностью погрузиться в живой английский язык и...
Курс подготовки к ЕГЭ-2023 по литературе (2 класса)
Данный курс ориентирован на тех учеников, которые еще не приступили к подготовке к сдаче экзамена по такому предмету как литература, при этом даже то,...
Курс по алгебре для 10 класса (базовый уровень)
Перед вами уникальная возможность быстро и основательно устранить пробелы или результативно повторить курс алгебры за 10 класс.
Курс по геометрии для 10 класса (базовый уровень)
Мы предлагаем уникально эффективный курс, позволяющий усвоить геометрию 10 класс базовый уровень максимально эффективно и просто.
Курс по информатике для 10 класса (базовый уровень)
Мы предлагаем устранить пробелы или повторить такие основополагающие темы, как информация и информационные процессы и способы представления информации в компьютере с основами ее кодирования,...